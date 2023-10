Biden komt naar Israël

Israël en de Verenigde Staten overleggen over een mogelijk bezoek van president Joe Biden aan Israël deze week. Dat berichten Amerikaanse media als CNN en Axios op basis van ingewijden. Het Witte Huis heeft dat niet bevestigd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zou Biden hebben uitgenodigd tijdens een telefoongesprek op zaterdag, schrijft Axios. Er wordt bekeken wat mogelijk is, maar het is onduidelijk hoe vergevorderd die gesprekken zijn. Er zou nog geen definitief besluit zijn genomen. Een Egyptische functionaris zegt tegen Axios dat president Abdul Fatah al-Sisi deze week een internationale conferentie wil organiseren over het conflict tussen Israël en Hamas. Daar zou de Amerikaanse president ook voor zijn uitgenodigd.