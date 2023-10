WHO: vier ziekenhuizen in Gazastrook functioneren niet meer

Vier ziekenhuizen in het noorden van de Gazastrook functioneren niet meer als gevolg van schade en aanvallen, meldt het kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor Palestijnse gebieden. De organisatie verklaart ook dat 21 ziekenhuizen in de Gazastrook van het Israëlische leger het bevel hebben gekregen te evacueren. "Gedwongen evacuaties van ziekenhuizen kunnen neerkomen op een schending van het internationaal humanitair recht", meldt de WHO. De organisatie herhaalt dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om zorgmedewerkers en -faciliteiten te beschermen. Er wordt gewaarschuwd dat de levens van kwetsbare patiënten op het spel worden gezet. De WHO heeft tot maandag bijna vijftig aanvallen op de gezondheidszorg in de Gazastrook gedocumenteerd. Daarbij stierven volgens de organisatie zeker twaalf zorgmedewerkers en raakten minstens twintig andere personeelsleden gewond. De Gazastrook wordt door het Israëlische leger gebombardeerd sinds Hamas ruim een week geleden een enorme aanval op Israël begon.