Je kunt je niet al het leed van de wereld aantrekken

Meeleven met anderen, en ook met leed ver weg, is een mooie menselijke eigenschap. Empathie maakt mensen tot mensen. Maar er is een grens aan wat je aankunt aan meeleven.

In een wereld waren er oorlogen en crises die elkaar snel slikten, wer overspoeld met beelden van lijden de soms moeilijk te verdragen zijn. En dat klopt, zegt cognitief-wetenschapper Breithaupt tegen de Suddeutsche Zeitung.

De wereld verkeert in een voortdurende staat van crisis en rampen, en dit heeft een grotere impact op ons. Zo kan 'empathie-uitputting' ontstaan.

Volgens Breithaupt hebben we het recht om empathie te blokkeren als het te overweldigend wordt. ‘Empathie-uitputting’ is volgens hem vergelijkbaar met burn-out.

Wat helpt is als een crises een happy end heeft. Bijvoorbeeld na het Thaise grotongeluk in 2018, waarbij 13 jongens vastzaten, leefde de hele wereld mee. Toen de redding kwam, konden we dit als een afgerond verhaal loslaten.

Bij langdurige crises zoals chronische ziektes of oorlogen is dat lastiger en ligt uitputting op de loer. Je hoeft je niet schuldig te voelen als het je overweldigt en als je je er voor afsluit.