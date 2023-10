Wat kun je doen als je door een hond wordt gebeten?

Elk jaar worden 150.000 hondenbeten in Nederland geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt nog veel hoger. Plastische chirurgen slaan alarm vanwege de gruwelijke verminkingen die zij op de behandeltafel langs zien komen. Het lijkt erop dat er eindelijk een landelijk fok- en houdverbod voor bijtgevaarlijke honden aankomt. Wat te doen als een hond zijn tanden in je zet?

Binnen de bebouwde kom moet een hond zijn aangelijnd; erbuiten mag een hond loslopen, mits zijn gedrag het toelaat. Hiernaast zijn er nog lokale regels die per gemeente sterk van elkaar kunnen verschillen. Bijna altijd is de eigenaar van de bijtende hond aansprakelijk voor de fysieke en mentale schade van het slachtoffer. Een beet kun je bij de gemeente melden of aangeven bij de politie. Sommige gemeenten hebben een speciaal meldpunt voor honden die agressief gedrag vertonen.

“Vraag aan omstanders of ze hun verhaal willen vertellen aan de politie, vraag eventueel contactgegevens en beeldmateriaal dat men gemaakt heeft en maak zelf foto’s van de schade”, zegt een woordvoerder van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) tegen Radar. “Het is van belang om zo snel mogelijk de politie in te schakelen, want hoe sneller deze in actie komen, hoe groter de kans dat ze daadwerkelijk iets kunnen doen. Wacht dus niet tot de volgende dag, maar neem zo snel mogelijk contact op.”

“In ernstige gevallen kan je 112 bellen of 0900-8844. Wordt jouw hond gebeten door een andere hond? Bel dan 144, het meldpunt voor dierenleed”, aldus de LICG. “Verder kan er ook een melding worden gedaan bij de gemeente, die kan op basis van bestuursrecht (de APV) ook ingrijpen. De burgemeester kan dan bijvoorbeeld een muilkorf- en aanlijngebod uitvaardigen en soms ook een hond laten testen”.

“Wij horen soms dat de politie een aangifte niet wil opnemen, maar ze moeten dat wel doen dus dring daarop aan. Argumenten als ‘het was de eerste keer’ doen niet ter zake”, besluit het informatiecentrum.