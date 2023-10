Oud-adviseur Zelensky: “Tegenoffensief is mislukt, Oekraïne heeft nieuwe leider nodig”

Volodymyr Zelensky was in Oekraïne lange tijd de onbetwiste leider in oorlogstijd. Maar nu het tegenoffensief moeizaam verloopt, wordt er voor het eerst gemorreld aan zijn leiderschap. Volgens een oud-adviseur maakt de Oekraïense president strategische fouten en zou hij moeten worden vervangen.

Deze adviseur van de president, Oleksi Arestovytsj, is zelf geen onbeschreven blad. Hij vertrok na een ruzie over de luchtverdedigingssystemen in Oekraïne. Ook is er een onderzoek tegen hem gestart, omdat hij op X (voorheen Twitter) geweld tegen vrouwen zou hebben aangemoedigd.

Volgens Arestovytsj heeft Oekraïne een nieuwe leider nodig, omdat het Zelensky niet lukt om door de Russische linies heen te breken. “Ze vertellen de waarheid niet. Er zal geen terugkeer zijn naar de grenzen van 1991 en er zal in de nabije toekomst geen herovering van de Krim zijn”, zei hij.

Hij stelt ook dat Zelensky “corrupte en inadequate beslissingen” heeft genomen en noemt het tegenoffensief "een ramp". “Achter de strategische fouten op het terrein doemen ook strategische fouten op in het openbaar bestuur en het buitenlands en binnenlands beleid”, zei hij. “Nu zitten we in een impasse. De Russen kunnen ons niet verslaan, wij kunnen hen niet verslaan”, legde hij uit.

Ook een aantal westerse functionarissen heeft al gesteld dat het tegenoffensief is mislukt, iets wat ook zichtbaar is in de praktijk: het lukt Oekraïne nauwelijks om terrein terug te winnen van de Russen.