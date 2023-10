Overleg op hoogste niveau na mogelijke aanslag Brussel

De Belgische premier Alexander De Croo, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie zijn in het Nationaal Crisiscentrum voor overleg na een schietpartij met zeker twee doden in het centrum Brussel. Bij het incident, dat mogelijk een radicaalislamitische aanslag was, kwamen twee Zweden om het leven. De dader zou 'God is groot' in het Arabisch hebben geroepen. Media spreken van een eventueel terroristisch motief. Inmiddels zijn er rond het Koning Boudewijnstadion in Brussel extra veiligheidsmaatregelen getroffen, melden Belgische media. Daar wordt gevoetbald tussen België en Zweden.