Belgische media: verdachte aanslag is Tunesische recidivist

De verdachte van de aanslag waarbij in Brussel twee Zweden zijn doodgeschoten is een 45-jarige man van Tunesische komaf, melden Belgische media. Deze Abdesalem L. zou illegaal in België verblijven en in zijn vaderland al zijn vervolgd voor terrorisme. L. woont in de Brusselse deelgemeente Schaarbeek. De politie doorzocht in de nacht van maandag op dinsdag zijn woning, berichten onder meer de Belgische omroep RTBF en de krant La Dernière Heure. Ook het Vlaamse Het Laatste Nieuws meldt dat het om Abdesalem L. gaat. Hij zou op sociale media echter met een andere naam, Slayem S., beelden hebben geplaatst. Daarop is hij volgens de krant te horen met een sterk Tunesisch accent. L. zou alleen hebben gehandeld, meldt RTBF. De Schaarbekenaar is in Tunesië al voor de rechter verschenen wegens terreurdaden, hoort de omroep van meerdere bronnen.