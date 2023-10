Toen Fulla (4) bijkwam in het ziekenhuis, was haar hele familie dood. Nu praat ze niet meer

Fulla, een Palestijns meisje van 4 jaar, heeft als enige een Israëlische luchtaanval overleefd op de de woning van haar gezin in Khan Younis, een stad in het zuiden van de Gazastrook. Veertien familieleden kwamen daarbij om. De kleine Fulla Al-Laham ligt in het ziekenhuis en heeft sindsdien nog niets gezegd.

„Uit het niets, en zonder waarschuwing, bombardeerden ze het huis”, zegt Um Mohammed Al-Laham. De grootmoeder wijkt niet van de zijde van de vierjarige Fulla, die in het ziekenhuis bekomt van de luchtaanval op Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook, waarbij veertien van hun familieleden om het leven kwamen. „Niemand overleefde het, behalve mijn kleindochter. Zij is de enige die er nog is.”

„Ze praat niet”, zegt haar oma. „Ze zegt niks. Ze ligt daar gewoon in haar bed en ze geven haar medicatie.”