Brussel: dader was bekend bij de politie en verbleef illegaal in België

Bij een aanslag in Brussel zijn maandagavond twee personen van Zweedse nationaliteit gedood. De vermoedelijke dader, een 45-jarige Tunesiër die illegaal in België was, is nog op de vlucht. Het terreurniveau in de hoofdstad is opgetrokken naar het hoogste niveau en in de rest van België geldt een ‘ernstige dreiging’.

De scholen blijven niet dicht door de verhoogde terreurdreiging. Dat heeft premier De Croo dinsdagmorgen gezegd, na afloop van de vergadering bij het Nationaal Crisiscentrum.

Volgens de premier heeft de analyse van het OCAD, het orgaan dat de terreurdreiging analyseert, aangetoond dat er geen specifieke dreiging is naar kinderen of scholen. "Er is geen enkele reden om scholen te sluiten."