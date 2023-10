Verdachte van aanslag Brussel neergeschoten

De man die dinsdagochtend werd neergeschoten in een café in de Brusselse wijk Schaarbeek, is geïdentificeerd als de verdachte van de aanslag in Brussel maandagavond. Dat hebben de Belgische autoriteiten bekendgemaakt, melden Belgische media. Het is onduidelijk of de man nog leeft. De man is volgens de Belgische binnenlandminister Annelies Verlinden mogelijk overleden op weg naar het ziekenhuis. Zij meldde eerder in het VRT-journaal dat de persoon was doodgeschoten, maar zei later dat hij nog werd gereanimeerd. De verdachte is de 45-jarige Abdeslam L. uit Tunesië. Hij verbleef na afwijzing van zijn asielverzoek illegaal in België. De politie viel zijn woning in Schaarbeek in de nacht van maandag op dinsdag binnen, maar troffen hem toen daar niet aan. Onder meer de krant Het Laatste Nieuws meldt dat de politie dinsdagochtend een melding ontving dat de man in een café in Schaarbeek zou zitten. Bij de aanslag van maandag vielen twee doden en een gewonde. Volgens Belgische media zijn ze Zweeds of van Zweedse afkomst. Het dreigingsniveau in Brussel werd na de aanslag verhoogd naar vier, de hoogste categorie. In de rest van België geldt niveau drie. De Belgische Veiligheidsraad komt dinsdagmiddag opnieuw bijeen om de situatie te bespreken.