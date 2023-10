Na grootschalige examenfraude in KPMG-top nu ook schandaal bij Deloitte

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) zegt "geschokt en teleurgesteld" te zijn, nu er wederom examenfraude is gepleegd bij een groot accountantskantoor. Lid van de raad van bestuur Rob Bergmans van Deloitte zegt zijn functie hierom op, schrijft de NOS.

Accountants zijn onderdeel van een beroepsgroep die het juist van zijn integriteit moet hebben. De branche pleit nota bene voor zelfregulering, maar de grootschalige fraude tot in de top van de bedrijven laat wel zien dat dit een heel slecht idee is.

Afgelopen zomer gaf voorzitter van de raad van bestuur van accountant- en adviesbureau KPMG Roger van Boxtel toe dat hij een training 'niet op correcte wijze' had afgerond en stapte op. De voormalig minister van Binnenlandse Zaken (D66) kreeg net als vele KPMG-accountants en hun medewerkers de examenantwoorden vooraf toegespeeld. Het gaat hier om verplichte toetsen voor de beroepsgroep over topics als cybersecurity of integriteit.

"Twee keer op rij is nu gebleken dat examenfraude ook in de top van grote accountantsorganisaties speelt, juist daar waar absoluut voorbeeldgedrag mag worden verwacht", vertelt AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom in een persbericht. "Dit bevestigt dat het gaat om een fenomeen dat breder is verspreid."