Wel inchecken op het station, maar niet reizen? Wacht niet te lang, anders moet je betalen

De meeste mensen stappen na het inchecken zo snel mogelijk de trein in, maar als je iemand ophaalt, een winkel bezoekt of alleen maar even lekker op de piano wilt gaan spelen, let dan op.

Breng je meer dan een uur binnen de poortjes door op het station, dan wordt er 20 euro van je rekening afgeschreven door OVpay. Ook als je helemaal niet met de trein reist. Consumentenplatform Radar belde hen voor een verklaring, waarna woordvoerder Gerbrant Corbee uitlegt dat dit ingebouwd is in het systeem, en dat je maximaal een uur gratis kunt doorbrengen op een treinstation.

System says pay

“Het systeem denkt dat je gereisd hebt als er meer dan een uur tussen in- en uitchecken op hetzelfde station zit. Daar schrijven ze dus 20 euro voor af”, aldus Corbee. “Als ze dat niet zouden doen, creëren ze de mogelijkheid om heen en weer naar een station te reizen zonder te betalen.”

Een woordvoerder van de NS bevestigt zijn verhaal. “Als je langer dan een uur bent ingecheckt, wordt er inderdaad geld afgeschreven. Wij gaan er namelijk vanuit dat je korter dan 60 minuten op het station bent. Als je in- en uitcheckt op hetzelfde station, kan het ook zijn dat jij heen en weer reist zonder tussentijds uit te checken. Vandaar dat het instaptarief van 20 euro wordt afgeschreven als er meer dan 60 minuten tussen in- en uitchecken zit.”

Misschien krijg je de 20 euro terug als je het lief vraagt

Het maakt hierbij niet uit of je met je OV-chipkaart of bankpas bent ingecheckt. Mocht dit je zijn overkomen, dan kun je bij de klantenservice van de NS proberen om de 20 euro terug te krijgen. De kosten zijn in het NS-reglement opgenomen, maar mogelijk strijken ze met de hand over het hart.