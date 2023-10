OM België: misschien toch link aanslag en oorlog Israël-Hamas

Het Belgische Openbaar Ministerie sluit niet langer uit dat de aanslag van maandagavond is ingegeven door de oorlog tussen Israël en Hamas. Het OM zei eerder geen verband te zien. "We hebben intussen vastgesteld dat hij op zijn sociale media een aantal steunbetuigingen heeft gedeeld voor het Palestijnse volk", zegt de woordvoerder van het federaal parket tegen de Vlaamse omroep VRT over de inmiddels doodgeschoten verdachte. "Mogelijk heeft dit dus een rol gespeeld." Het parket zegt "alle mogelijke" denkrichtingen te onderzoeken. Dat zal moeten uitwijzen wat Abdesalem L. precies heeft bewogen om maandag drie Zweden neer te schieten. Twee van hen lieten het leven, een derde raakte zwaargewond. Europese politici vrezen al langer de oorlog die woedt sinds de bloedige aanval van de Palestijnse beweging Hamas op Israël te 'importeren' naar Europa. Medestanders van Hamas zouden zich ook in EU-landen kunnen roeren. De EU-leiders die dinsdagavond vergaderen bespreken onder meer of het gevaar van aanslagen daardoor is toegenomen en wat hun daartegen te doen staat.