Israël: honderdduizenden mensen moeten weg uit noorden Gazastrook

Er bevinden zich nog honderdduizenden Palestijnen in de noordelijke helft van de Gazastrook. Dat meldt het Israëlische leger, dat mensen oproept voor hun eigen veiligheid te vertrekken in aanloop naar een mogelijk grondoffensief.

Een legerwoordvoerder zei dat naar schatting zo'n 600.000 mensen zijn vertrokken naar het zuiden van het gebied. "Er zijn nog steeds enkele honderdduizenden mensen die moeten vertrekken."

De geïsoleerde Gazastrook behoort tot de meest dichtbevolkte gebieden in de wereld. De ruim 2 miljoen inwoners zijn daar feitelijk gestrand omdat de grenzen zijn gesloten. Israël voert ondertussen al op grote schaal luchtaanvallen uit op doelen van Hamas.

Alarm burgerbevolking

De VN slaan alarm over de kwetsbare positie van de burgerbevolking. Een woordvoerster van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten sprak over een "schokkende 4200 doden, meer dan een miljoen ontheemden in slechts 10 dagen en grote gebieden in de Gazastrook die tot puin zijn gereduceerd".

De woordvoerster zei dat zich ook veel vrouwen en kinderen onder de doden bevinden. "Evenals zeker 11 Palestijnse journalisten, 28 medici en 14 VN-collega's", zei ze op een persconferentie. "En het blijft onduidelijk hoeveel lichamen nog onder het puin liggen."