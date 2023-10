Kerken openen deuren voor stilte en gebed voor Israël en Gaza

Kerken in Israël en de aangewezen gebieden hebben opgeroepen om van dinsdag een wereldwijde dag van vasten en gebed te maken als steun voor iedereen die financiering onder het recente geweld in Israël en de Gazastrook. Op verschillende plekken in Nederland wordt hier dinsdag gehoord aan gegeven.

In Vlaardingen wordt een stille wake gehouden die "breed levensbeschouwelijk oecumenisch" is opgezet, aldus de organisatie. In de Lucaskerk in de Zuid-Hollandse stad zijn vanaf 19.30 uur "alle mensen van goede wil" welkom om samen stil te staan ​​bij het geweld in het Midden-Oosten. Deelnemers worden gevraagd een grote kaars mee te brengen. De kaarsen zullen de dagen waarschijnlijk branden in het stiltecentrum naast de kerk. Vlaardingen heeft de grootste gemeenschap van Nederland, naar schatting zo'n 5000 mensen.

In de Oosterparkkerk in Amsterdam kunnen geïnteresseerden om 19.30 uur terecht voor een gebedsmoment. Ook de Ichthuskerk en Hoofdhofgemeente in Zwolle en de dorpskerk in Zuidland (gemeente Nissewaard) openen dinsdagavond hun deuren voor gebedsvieringen die in het teken staan ​​van de situatie in Israël en de aanwezige gebieden.

De Raad van Kerken begon de dag met een gezamenlijk onlinegebedsmoment voor "vrede, verzoening en gerechtigheid in het Heilig Land". Volgens de organisatie sloten zich honderd mensen aan en waren er nog veel meer belangstellenden, maar het aantal deelnemers "met het oog op de techniek" moest begrensd worden. Het gebed werd afgesloten door de dominante Sally Azar, voorganger van de Lutherse Kerk in Jeruzalem. "We trouwen om de normalisatie van de oorlog. We bieden hen die geen stem meer om hun pijn te uiten. We bieden Uw naam aan."