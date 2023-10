Inwoners van het Brabantse Etten-Leur krijgen dreigbrief in de bus vanwege Oekraïense vlaggen

Verschillende bewoners van de Markenland in Etten-Leur hebben een intimiderende brief in de brievenbus ontvangen geschreven door Russisch-gezinde criminelen. De politie adviseert de bewoners om de dreigbrief te negeren en geen geld over te maken als daarom wordt gevraagd.

De briefschrijvers geven als reden voor de actie dat er veel Oekraïners in de wijk worden opgevangen en veel Oekraïense vlaggen hingen. De politie vermoedt dat het gaat om een vorm van (digitale) oplichting en stelt een onderzoek in naar de verspreiders van de brieven.

“Elke 1e van de maand zullen wij deze wijk observeren. Wanneer wij die dag geen Russische vlag zien hangen, zullen deze woningen genoteerd worden en de consequenties voor jouw en je familie groot zijn in de toekomst. Is het niet nu dan is het later, maar je zult aan de beurt komen. Denk goed na of jouw steun aan Oekraïne het waard is”, zo staat in de brief die door de politie op Instagram is gezet.

“Let op: Wij bluffen niet! Wij zullen een voorbeeld maken van iedereen die deze dag niet een Russische vlag heeft hangen, zodat de mensen na jullie zien dat wij het menen. Voorkom dit door jullie steun te bewijzen aan de Russische Nationale Eenheid of een maandelijks bedrag over te maken naar het rekeningnummer die spoedig naar je toe gezonden zal worden”, gaat het verder.