Kees van der Spek gelooft bekentenis Joran van der Sloot niet

Joran van der Sloot heeft de moord op Natalee Holloway bekend. Maar misdaadverslaggever Kees van der Spek gelooft hem niet. "Hij wil alleen maar een deal sluiten met justitie."

"Als hij nu de moord bekent, bekent hij dat hij haar gedood heeft. Bij ons heeft hij alleen toegegeven dat zij onwel werd en dat hij het lichaam heeft weggemaakt", zei Van der Spek woensdag op NPO 3FM. "Ik geloof nog steeds dat dát de waarheid is, dat zij onwel werd en dat hij het lichaam heeft weggemaakt."

Van der Sloot zou alleen hebben bekend om een deal met de Amerikaanse justitie te kunnen maken. "Joran is een schaker, hij wil er beter van worden. In Aruba is de zaak verjaard, hij was toen minderjarig. In Amerika kan hij een deal sluiten met justitie voor strafvermindering, maar dan moet hij er wel een schepje bovenop doen."

De 59-jarige misdaadverslaggever deed eerder samen met Peter R. de Vries jarenlang onderzoek naar de verdwijning van Natalee Holloway.