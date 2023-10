Biden: Israël akkoord met humanitaire hulp via Egypte naar Gaza

Israël is akkoord met de levering van humanitaire hulp via Egypte naar de Gazastrook, zei de Amerikaanse president Joe Biden tijdens zijn bezoek aan Israël. Egypte zei eerder dat zijn enige grensovergang met Gaza niet kan worden gebruikt door onder meer Israëlische bombardementen op Gaza. De Amerikaanse regering werkt volgens Biden nauw samen met die van Egypte. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en andere partners in de regio zullen ervoor zorgen dat vrachtwagens met humanitaire hulpgoederen "zo snel mogelijk" richting de grens gaan, zei de president tijdens een persconferentie. De Gazastrook grenst aan Israël en Egypte. De grenspost Rafah is de enige die niet onder controle staat van Israël. Dat land houdt zijn grenzen met de Gazastrook gesloten sinds Hamas bijna twee geleden vanuit dit gebied een grote aanval op Israël begon. Ook voert Israël sindsdien massale luchtaanvallen uit op Gaza. Biden zei verder dat de VS 100 miljoen dollar (circa 95 miljoen euro) zullen uitgeven aan humanitaire hulp voor burgers in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat Hamas niet het Palestijnse volk vertegenwoordigt. De Amerikaanse president sprak daarnaast ook steun uit aan partner Israël en zei het Amerikaanse parlement te zullen vragen een steunpakket voor Israël goed te keuren.