Joodse kinderen in Amsterdam gepest en van school gewisseld

De afgelopen dagen zijn in Amsterdam zeker zes Joodse kinderen van school gewisseld, stelt het Centraal Joods Overleg. De landelijke coördinator antisemitismebestrijding bevestigt in Het Parool een 'verontrustende toename' van pesterijen in het onderwijs.

De terreuroperatie van Hamas en de daaropvolgende bombardementen door Israël roepen verschillende reacties op en leiden soms tot spanning en polarisatie in de klas, constateert de VO-Raad, de sectorvereniging voor het voortgezet onderwijs. "We horen de verhalen van gepeste kinderen ook. In die zin is het klaslokaal een afspiegeling van wat er in de samenleving gebeurt."

Bij stichting Stop Pesten Nu hebben zich deze week drie scholen gemeld om hun zorgen te delen over 'een golf van antisemitische pesterijen die hun gangen en klaslokalen overspoelen" zegt voorzitter Patricia Bolwerk. "De impact is diepgaand en hartverscheurend. Sommige kinderen gaan zo gebukt onder de pesterijen dat ze hun Joodse identiteit proberen te verbergen. De verhalen variëren van verbaal misbruik tot sociale uitsluiting. Dit is net als het gewone pesten absoluut onaanvaardbaar en een situatie die dringend moet worden aangepakt."