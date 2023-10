Omwonende en IC-arts Gommers verheugd om onderzoek naar Chemours

IC-arts Diederik Gommers is als omwonende van Chemours "verheugd" dat het OM heeft aangekondigd strafrechtelijk onderzoek te gaan doen naar het chemiebedrijf. "Het onderzoek gaat natuurlijk nog lang duren, maar dit eerste bericht is positief."

Gommers woont aan de rand van het Zuid-Hollandse dorp Wijngaarden, dicht bij Dordrecht en hemelsbreed op zo'n 5 kilometer afstand van Chemours. In september zei hij in het Algemeen Dagblad aangifte te hebben gedaan tegen het bedrijf, net als meer dan 3000 andere omwonenden. Hij was "ziedend" na onderzoek van televisieprogramma Zembla waarin naar voren kwam dat DuPont (nu Chemours) dertig jaar geleden al wist dat de fabriek het grondwater in de omgeving ernstig vervuilde. Inmiddels zegt Gommers dat hij "moet leven met de kennis in een hoogrisicogebied te wonen".

De arts zegt dat het nu aan het OM is om te onderzoeken in hoeverre leidinggevenden wisten dat de fabriek de omgeving verontreinigde. Uiteindelijk hoopt hij dat hierdoor alle uitstoot van schadelijke stoffen stopt. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de uitstoot van PFOA. Deze stof is tot 2012 gebruikt, terwijl in een interne memo van de Amerikaanse tak in 1980 al stond dat die giftig was en voortdurende blootstelling vermeden moet worden.

Uitfasering

Na 2012 zijn GenX-stoffen ingevoerd als vervanging van PFOA. Het liefst zou Gommers ook een uitfasering zien van deze stoffen. "Maar natuurlijk realiseer ik me dat hiervoor een overgangsperiode nodig is. Het zit in veel producten, ook in de gezondheidszorg bijvoorbeeld."

GenX-stoffen zijn ook een vorm van PFAS die gevolgen kunnen hebben voor mens en milieu. Volgens het RIVM zijn de GenX-stoffen mogelijk kankerverwekkend, maar zijn ze wel minder schadelijk voor de voortplanting dan PFOA. Het is nog onduidelijk of de stoffen zich ook ophopen in het lichaam, zoals PFOA doet.