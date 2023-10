Opa door Hamas ontvoerde Nederlander: alles om hem te bevrijden

De familie van de door Hamas ontvoerde Ofir Engel (18), die deze week met spoed de Nederlandse nationaliteit kreeg, doet er alles aan om hem te bevrijden. "We moeten hoop houden", zegt zijn opa, de 77-jarige Jucha Engel vanuit Israël.

Hij vertelt telefonisch dat zijn kleinzoon bij zijn vriendin, met wie hij ongeveer een jaar samen is, en haar familie was in de kibboets Be'eri, toen Hamas Israël aanviel op zaterdagochtend 7 oktober. Ze zochten een veilige plek in de schuilkelder, aldus Engel. "Rond 12.00 uur stuurden ze nog een selfie, maar daarna hoorden we niks meer."

Later hoorde de familie van Ofir dat Hamas de schuilkelder was binnengevallen. "Ze schoten de hond dood en iedereen moest naar buiten, naar de tuin. In een kleine auto zijn toen Ofir, de vader van zijn vriendin en een 16-jarige jongen uit de buurt meegenomen", zegt Engel. De vrouwen bleven achter en stonden urenlang doodsangsten uit. Pas 's nachts werden ze door Israëlische soldaten geholpen en weggehaald uit de kibboets. "Hun huis is helemaal afgebrand. Alles is weg."

Spoedprocedure

Jucha Engel heeft een Nederlandse moeder. In de hoop dat de kans wellicht groter is dat Hamas zijn kleinzoon laat gaan als hij de Nederlandse nationaliteit heeft, schakelde hij de Nederlandse ambassade in Israël in. Via een spoedprocedure is dat "heel vlug" geregeld, zegt Engel. "Ik heb er geen woorden voor om te zeggen hoe het voelt dat Nederland ons zo goed helpt."

Ofir was zondag jarig en werd achttien jaar. De familie, Jucha Engel heeft vijf kinderen en veertien kleinkinderen, is de hele tijd samen in de kibboets Ramat Rachel in de buurt van Jeruzalem, waar Ofir met zijn ouders woont.