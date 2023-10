OM België: zeven Nederlanders waren uit op half miljard aan coke

De zeven dinsdag in Antwerpen opgepakte Nederlanders waren uit op 10 ton in beslag genomen cocaïne. Ze waren echter net te laat en konden vervolgens worden ingerekend, denkt het Belgische Openbaar Ministerie.

De grote lading drugs, met een straatwaarde van al gauw honderden miljoenen euro's, was eerder op de dag door de douane gevonden in een scheepscontainer. De cocaïne werd opgeslagen in een loods in het naburige Kalmthout, maar daarna naar elders overgebracht om uiteindelijk te worden vernietigd. Net op tijd, want "niet veel later daagden gewapende mannen op". Zij bedreigden een aanwezige man, maar vluchtten vervolgens in een minibusje.

Het slachtoffer alarmeerde de politie, die het busje even verderop onderschepte. In het zwarte voertuig met Nederlands kenteken lagen drie handvuurwapens. De zeven inzittenden werden opgepakt en zijn inmiddels formeel aangehouden, aldus het OM. Ze worden verdacht van onder meer het lidmaatschap van een criminele organisatie.