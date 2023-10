Stewardess meldt zich ziek om bruiloft te bezoeken. Transavia treedt hard op

Een stewardess uit Den Bosch wilde koste wat kost bij de bruiloft van haar oom aanwezig zijn, en meldde zich op de dag van het feest ziek bij haar werkgever Transavia. Dat had ze beter niet kunnen doen. Ze werd ontslagen en de rechter gaf de vliegtuigmaatschappij groot gelijk.

Bruiloft belangrijker dan werk

De vrouw werkt al zeven jaar bij Transavia en geeft sinds een halfjaar leiding aan stewards en stewardessen aan boord. Eind juni vraagt ze verlof aan om twee weken later bij een familiebruiloft te kunnen zijn, maar de aanvraag komt te laat volgens haar werkgever. Een dag voor het feest doet ze nog een poging, maar tevergeefs.

Slecht voorbeeld

Ze baalt en besluit om 13 juli, op de dag van de bruiloft, zich ziek te melden. Ze vertelt haar werkgever eerlijk dat ze het doet omdat ze geen vrije dag krijgt. Haar baas laat weten dat de ziekmelding consequenties zal hebben en dat ze een slecht voorbeeld is voor andere medewerkers.

Rechter geeft werkgever gelijk

Een dag later is ze weer fris en fruitig aan het werk. Transavia vertelt haar dat ze vanaf 1 december niet meer terug hoeft te komen, maar daar is ze het niet mee eens. Ze gaat naar de kantonrechter in Den Bosch, maar die maakt duidelijk dat de arbeidsovereenkomst mag worden ontbonden.

Ze krijgt een transitievergoeding van 8700 euro, een stuk minder dan de vergoeding van 61.497 euro die ze had geëist.