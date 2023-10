Politie is ruim 2200 portofoons kwijt

Bij de politie zijn in de afgelopen vijf jaar 2244 portofoons zoekgeraakt. Dat blijkt uit antwoorden van de politie op vragen van RTL Nieuws. Hoewel er geen concrete signalen voor zijn, kan de politie vanwege een rommelige administratie niet uitsluiten dat portofoons in handen zijn gevallen van criminelen. Politiebond NPB pleit voor een groot onderzoek.

Het grootste deel van de vermiste 2244 portofoons is door de politie uitgeschakeld. Maar alleen al in Rotterdam zijn er 450 portofoons actief, waarvan de politie niet weet wie ze in handen heeft.

De politie heeft geen idee waar de zoekgeraakte portofoons zich bevinden. Zo'n apparaat ligt naar alle waarschijnlijkheid ergens in een la of kast op het politiebureau, maar het valt ook niet uit te sluiten dat ze enige tijd zijn rondgegaan in het criminele circuit.