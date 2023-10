Timmermans: bestrijd Hamas, maar niet met grondoffensief

De Palestijnse militante beweging Hamas, die Israël eerder deze maand bruut aanviel en nu met dat land in oorlog verkeert, moet volgens Frans Timmermans worden bestreden. Maar een grondoffensief levert te veel burgerslachtoffers op, zegt hij in Op1. Ook waarschuwt hij Israël dat het zich eenmaal in Gaza moeilijk kan terugtrekken. Hij roept het land op een paar stappen verder te denken. Na de brute aanval op een festival, waarbij meer dan 250 doden vielen, beschouwt Timmermans Hamas als de terreurgroep Islamitische Staat. "De beweging heeft ieder recht verspeeld om Gaza te besturen", vindt de GroenLinks/PvdA-leider. Maar hij roept Israël op terughoudend te zijn en pleit voor "de lange adem". Liever ziet hij gerichte operaties, bijvoorbeeld door speciale troepen. Hij vindt het de taak van de internationale gemeenschap om Israël op te roepen terughoudend te zijn. Ook moet Israël nadenken hoe de situatie in Gaza er over een paar maanden en vervolgens over een paar jaar uit moet zien, en wie dan de Gazastrook bestuurt. De oorlog tussen Israël en Hamas leidt tot spanningen binnen de partij van Timmermans. Eerder steunde de gezamenlijke fractie van GroenLinks/PvdA een motie van de SGP waarin het recht van zelfbescherming door Israël wordt benadrukt. De motie zou ruimte laten voor Israël om het internationaal oorlogsrecht niet na te leven. De gezamenlijke fractie trok de steun in. Timmermans maakt zich geen zorgen om spanningen over de oorlog in zijn partij: "die discussie woedt in heel Nederland. Ik vind het een kwestie van kracht dat wij dat als partij intern toestaan."