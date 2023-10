Witte Huis: VS ‘zeer nauw betrokken’ bij vrijlating gijzelaars

De Verenigde Staten waren "zeer nauw betrokken" bij de vrijlating van de twee Amerikaanse gijzelaars vrijdag door de Palestijnse beweging Hamas. Dat meldt Witte Huis-woordvoerder John Kirby terwijl er meerdere beelden gepubliceerd worden van de vrijgelaten Amerikaanse Judith Raanan (59) en haar dochter Natalie in Israël.

"We waren op verschillende niveaus zeer nauw betrokken bij hun vrijlating", laat Kirby aan CNN weten. Volgens de regeringswoordvoerder hadden Israël en Qatar daarin "een sleutelrol". Op vragen over de beweegredenen van Hamas om het tweetal vrij te laten wilde Kirby niet ingaan, ook omdat er "nog altijd Amerikanen gegijzeld worden die we ook graag terug willen brengen naar hun families". Hamas zelf zei te handelen uit "humanitair oogpunt".

President Joe Biden sprak vrijdag na hun vrijlating met de twee vrouwen die bijna twee weken geleden door Hamas werden ontvoerd. De Amerikaanse ambassade in Jeruzalem deelde in de nacht van vrijdag op zaterdag op berichtendienst X een foto van de vrouwen aan de telefoon met Biden. Vrijdagavond deelde de Israëlische regering al een foto van de vrijgelaten gegijzelden naast militairen.

De halfbroer van Natalie liet aan de BBC weten dat hij overvallen is door "een overweldigend gevoel van vreugde". Ook Biden zei dat de vrijlating hem "dolblij" maakte.

Volgens het Israëlische leger is de vrijlating van de twee het resultaat van "militaire druk" op Hamas. Er zitten nog zo'n tweehonderd gegijzelden vast in de Gazastrook.