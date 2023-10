‘Terroristen van Hamas gebruikten drugs om urenlang gevoelloos te kunnen moorden’

De terroristen van Hamas die twee weken geleden Israël binnenvielen, waren onder invloed van captagon, ook wel de jihadi-drug genoemd. Het Israëlische leger vond de pillen bij veel dode Hamas-strijders, melden media in Israël.

Captagon houdt de terroristen langer wakker en alert en onderdrukt bovendien emoties en honger. De drug wordt voornamelijk geproduceerd in Syrië, dat onder leiding van de broer van Assad miljarden per jaar verdient aan de drugshandel.

Captagon werd ooit in Duitsland ontwikkeld als middel tegen ADHD. Het middel is in de golfstaten ook populair bij verveelde werkloze jongeren en bij mensen die juist hele lange dagen moeten maken.

"De productie was altijd laag, maar vindt nu op een industriële schaal plaats”, zei expert Caroline Rose van het Newlines Institute in Washington eerder al in De Telegraaf. "De arme bevolking kan er de honger mee stillen of een tweede en derde baan mee aangaan. Bovendien hebben zij vanwege de economische crisis en oorlogsellende psychische problemen en zoeken hun toevlucht in de drug.”