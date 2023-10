Hoe komt Hamas aan zijn rijkdom? Zwitserland onderzoekt het

De Zwitserse justitie onderzoekt mogelijke financiering van Hamas vanuit Zwitserland, ondanks dat het land de groep niet als een terroristische organisatie classificeert. Volgens de procureur-generaal werd het onderzoek "enkele weken" vóór de aanvallen van Hamas op Israël van 7 oktober geopend. Procureur-generaal Stefan Blättler wil verder niets kwijt over het onderzoek. Het is gestart "op verdenking van financiering van Hamas vanuit Zwitserland". Vier dagen na de aanval zei de Zwitserse regering dat zij "van mening was dat Hamas als een terroristische organisatie moet worden aangemerkt".