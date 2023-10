Bewoners op straat door brand in Haags asielzoekerscentrum

In een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Regulusweg in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur brand uitgebroken. Het merk ontstond in een elektriciteitskast op de derde verdieping en was tegen 04.00 uur onder controle.

Omdat de toren twee etages van het gebouw ontruimde, stonden volgens Omroep West tientallen mensen op straat. De bewoners werden later opgevangen op de belangrijkste twee verdiepingen van het gebouw die als recreatieve ruimtes worden gebruikt.

De brandweerman rond 05:30 uur dat alle etages zijn gegeventileerd en potentieel en de bewoners weer terug kunnen naar hun verblijfsruimtes. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken vanwege het inademen van rook, maar geen van hen had verdere behandeling in het ziekenhuis nodig.