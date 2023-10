VS stuurt luchtafweersystemen naar Midden-Oosten

De Verenigde Staten sturen luchtafweersystemen naar het Midden-Oosten en maken meer troepen gereed voor uitzending naar die regio. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin zaterdagavond laten weten na overleg met president Joe Biden.

Austin zei dat hij gesprekken met de president heeft gehad "over recente escalaties door Iran en zijn vertegenwoordigers in het Midden-Oosten" en dat daarin is besloten "de positie van het ministerie van Defensie in de regio verder te versterken." Volgens hem zal dat vijanden afschrikken, de Amerikaanse strijdkrachten in het Midden-Oosten beter beschermen en helpt een grotere Amerikaanse aanwezigheid in de regio bij het verdedigen van Israël.

De VS zonden na de aanval van Hamas op 7 oktober al twee vliegdekschepen met bijbehorende vloten en 2000 mariniers naar de oostelijke Middellandse Zee. Nu komen daar meerdere Patriot- en een THAAD-raketafweersysteem bij. Austin maakte niet bekend hoeveel meer militairen hij van plan is klaar te maken voor vertrek. Het Pentagon heeft al zo'n 2000 defensiemedewerkers klaarstaan om naar het Midden-Oosten te vertrekken.