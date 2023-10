Bestuursvoorzitter Amerikaanse synagoge vermoord

De voorzitter van een synagogebestuur in Detroit werd zaterdagochtend dood aangetroffen met meerdere steekwonden buiten haar huis, aldus de politie.

Het slachtoffer, Samantha Woll, was de voorzitter van het bestuur van de Isaac Agree Downtown Synagogue.

Agenten werden zaterdagochtend gebeld over een persoon die bewusteloos op de grond lag en toen ze ter plaatse aankwamen, vonden ze een “bloedspoor” dat hen naar het huis van Woll leidde, volgens een verklaring van de politie van Detroit.

De politie gaat ervan uit dat het misdrijf in haar huis heeft plaatsgevonden. Agenten vonden het lichaam van Woll met meerdere steekwonden en ze werd ter plekke dood verklaard, aldus de autoriteiten.

Het is niet zeker of de moord politiek of antisemitische achtergronden heeft.