Vrouw komt terug van vakantie en ziet dat haar huis is gesloopt

De Amerikaanse Susan Hodgson kon haar ogen niet geloven, toen ze terugkeerde van vakantie. Haar woning is tijdens haar absentie met de grond gelijkgemaakt door een sloopbedrijf. Meer dan een stapel puin is niet meer over van haar prachtige huis.

"Ik ben woedend", zegt Hodgson in een interview met The Associated Press. Ze verkeert nog altijd in shock van de kapitale blunder die enkele weken geleden werd gemaakt. "Ik schrik elke nacht nog wakker en hoop dan dat het niet is gebeurd."

De buurvrouw vroeg tijdens de sloop nog of de werkers wel wisten waar ze mee bezig waren, maar ze kreeg te horen dat ze 'haar mond moest houden en zich met haar eigen zaken moest bemoeien'. Uiteindelijk checkten ze de vergunning en bleken ze het verkeerde adres in een grote hoop puin te hebben veranderd.

Hodgson heeft nooit meer iets van het sloopbedrijf 'You Call It We Haul It' gehoord. "Hoe kunnen mensen zomaar iemands eigendommen afbreken en dan gewoon wegrijden. Hoe kunnen ze denken dat dat oké is? Waarom hebben ze geen sorry gezegd en samen met mij naar een oplossing gezocht?", vraagt Hodgson zich vertwijfeld af.

Ze heeft aangifte gedaan bij de politie. "We zijn nog steeds bezig met uitzoeken wat we moeten doen", zegt ze. Het bedrijf heeft nu eindelijk gereageerd. Ze hebben in een verklaring op WAGA-TV aangegeven dat ze het incident onderzoeken en werken aan een oplossing.