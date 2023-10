Tweede konvooi met hulpgoederen vanuit Egypte naar Gazastrook

Een tweede konvooi met humanitaire hulpgoederen is vanuit Egypte de Gazastrook binnengereden. Het gaat volgens internationale media om zeventien trucks. Het is het tweede konvooi met hulpgoederen in twee dagen tijd. Het eerste konvooi bestond uit twintig vrachtwagens en mocht zaterdag vanuit Egypte de Gazastrook binnenrijden om levensmiddelen en medicatie af te leveren. De Verenigde Naties hebben eerder laten weten dat dagelijks minstens honderd vrachtwagens met hulpgoederen nodig zijn om voldoende humanitaire hulp te bieden in de dichtbevolkte Gazastrook. Daar wonen meer dan 2 miljoen mensen.