Gaat de Elfstedentocht ooit nog weer geschaatst worden? Hoop vervliegt volgens KNMI

Het is 23 oktober, en dus is het hoog tijd om het weer eens over een mogelijke Elfstedentocht te hebben. De laatste werd in 1997 gereden en gewonnen door spruitjeskweker Henk Angenent. Sindsdien heeft de klimaatopwarming de kans op de 'tocht der tochten' steeds kleiner gemaakt. Komt episode 16 er ooit nog?

Poolgebied warmt op

"Alle seizoenen worden warmer. Ook de winter", zegt klimaatexpert Peter Siegmund van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) tegen RTL Nieuws. Voor stevige kou in Friesland zijn we afhankelijk van koude lucht uit het noorden. "Bovendien warmt het poolgebied op, met name in de winter", vervolgt Siegmund. "Juist die koudste winden warmen relatief sterk op."

Het ijs moet overal langs de route 15 centimeter dik zijn, voordat voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden 'It giet oan' kan roepen. "Die 15 centimeter krijg je als je veertien dagen lang strenge vorst hebt van rond de -10 tot -12 graden", vertelt hij.

In 2012 was sneeuw de spelbreker

In 2012 kwamen we voor het laatst écht dichtbij een Elfstedentocht. "We hadden toen 25 centimeter ijs in het noorden van Friesland en maar 8 centimeter in de zuidelijke helft, omdat het daar gesneeuwd had", zegt Wieling. "Als er sneeuw op het ijs ligt, groeit het ijs niet aan."

Enthousiastelingen als Angenent en olympisch schaatskampioen Mark Tuitert geloven heilig in een volgende Elfstedentocht, maar meteoroloog Siegmund is minder optimistisch. “Hogedrukgebieden met extreem lage temperaturen houden steeds minder lang aan. Deze zien we eigenlijk ook alleen nog in de lente. Ik kan ze dus niet blij maken. We moeten de hoop niet opgeven, maar de kans is klein”, aldus Siegmund.