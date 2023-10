Verwarde man schiet zeker 22 mensen dood in Lewiston, VS

Minstens 22 mensen zijn gedood en vijftig tot zestig mensen gewond geraakt bij een schietpartij in de plaats Lewiston in de staat Maine, in het noordoosten van de Verenigde Staten. Op Facebook heeft de lokale politie in eerste instantie foto's van de vermeende schutter gedeeld. De politie is op zoek naar een veertigjarige man genaamd Robert Card. Hij is "gewapend en gevaarlijk", aldus de politie.

De man is zeer bedreven met wapens en er was bekend dat hij de laatste tijd mentale problemen had. Zo zei hij stemmen te horen.

Er is volgens lokale media op drie plaatsen in Lewiston geschoten. De politie heeft de inwoners van Lewiston verzocht binnen te blijven. President Joe Biden is op de hoogte gesteld.

De laatste keer dat bij een schietpartij in de VS meer dan twintig doden vielen was in mei 2022, toen een man op een school in Uvalde, Texas negentien kinderen en twee leraren doodschoot.