Meer volwassenen met ADHD zijn medicatie gaan gebruiken

Nederlandse volwassenen met ADHD zijn vorig jaar vaker medicatie gaan gebruiken. Volgens cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) is het aantal gebruikers van 18 jaar en ouder met 13 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, van 154.000 tot 174.000 mensen.

Onder kinderen en jongeren is een minieme stijging te zien. Dat komt vooral doordat één specifiek middel, lisdexamfetamine, meer gebruikers kreeg. Het gebruik van de meest voorgeschreven middelen, methylfenidaat en dexamfetamine, bleef stabiel onder de minderjarigen.

Jongeren gebruiken gemiddeld een stuk vaker ADHD-medicijnen dan volwassenen. Voor de oorzaak van de toename onder volwassenen geeft SFK geen verklaring. De organisatie richt zich uitsluitend op de cijfers.

Lisdexamfetamine is nu nog het minst gebruikte middel, maar het gebruik ervan stijgt procentueel het sterkst. Onder volwassenen nam het aantal gebruikers met ruim een derde toe tot 15.000, onder kinderen met 23 procent tot 8700. De kosten zijn ook behoorlijk toegenomen, met bijna 15 procent. Dat die stijging groter is dan de stijging van het aantal gebruikers, komt doordat de lisdexamfetamine die steeds vaker wordt gebruikt ongeveer vier keer zo duur is als methylfenidaat.