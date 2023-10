‘Opvallend goed en genuanceerd’: Arjen Lubach legt Israëlisch-Palestijns conflict uit in zijn Avondshow

Talkshowhost Arjen Lubach heeft in De Avondshow met Arjen Lubach van de VPRO een dappere poging gedaan om het uiterst complexe Israëlisch-Palestijnse conflict uit te leggen. In 22 minuten legt hij de belangrijkste kanten van het gespannen onderwerp duidelijk uit, met een flinke dosis humor.

Hij begint zijn verhaal in 1917, toen de Engelsen na de Eerste Wereldoorlog de Joden een eigen staat beloofden. De Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948, de Zesdaagse Oorlog in 1967 en de Jom Kipoer Oorlog in 1973 komen langs; net als de vredesbesprekingen tussen PLO-leider Yasser Arafat en de Israëlische premier Yitzchak Rabin, en de desastreuze gevolgen van de moord op Rabin door de orthodox-joodse student Yigal Amir in 1995. Hierna grijpt Hamas de macht op de Gazastrook, treden Israëlische machthebbers steeds harder op in de bezette gebieden, en lijkt een vredesoplossing verder weg dan ooit.

“Hulde! Dapper om een zo gespannen onderwerp zo luchtig doch informatief te brengen”, reageert iemand op Youtube. “Goed en objectief in beeld gebracht. Werd tijd dat de Nederlandse bevolking een onpartijdig beeld te zien krijgt waarom deze ellende al zo ontzettend lang gaande is”, typt een ander.