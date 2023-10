Twee Italiaanse mannen moeten ‘Hotel Mama’ verlaten. Op bevel van de rechter

Italianen, met name de mannen, staan erom bekend dat ze lang thuis blijven wonen, maar als het aan de rechter ligt, zitten daar grenzen aan. Hij oordeelde dat een 40-jarige en een 42-jarige Italiaan nu toch echt op zichzelf moeten gaan wonen. Het was hun moeder die naar de rechter stapte.

De 75-jarige vrouw had er volgens de Italiaanse krant La Provincia Pavese helemaal genoeg van. De beide veertigers zouden ook niet bijdragen aan het huishouden of de huur. Hun moeder had al op allerlei manieren geprobeerd de heren het huis uit te krijgen.

Maar de rechtbank in de Noord-Italiaanse stad Pavia moest eraan te pas komen om dat voor elkaar te krijgen. Die heeft de broers tot 18 december de tijd gegeven om een eigen huis te vinden.

Gemiddeld verlaten Italianen het ouderlijk huis op hun 30ste. Economische problemen, zoals een hoge werkloosheid, liggen daaraan ten grondslag. Onlangs waarschuwde de Italiaanse centrale bank nog dat het grote gevolgen kan hebben voor de maatschappij als jongeren het stichten van een gezin zo lang uitstellen.

Volgens het CBS verlaten Nederlandse jongeren het ouderlijk huis als ze gemiddeld 23,7 jaar oud zijn. Vrouwen gaan gemiddeld anderhalf jaar eerder het huis uit dan mannen.