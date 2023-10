Rutte fel over aanval op Baudet: van politici blijf je af

Mensen die politici aanvallen, zoals Thierry Baudet donderdag overkwam bij een lezing in Gent, zijn erop uit het vrije woord "grote schade" toe te brengen. Dat zegt demissionair minister-president Mark Rutte na afloop van een bijeenkomst met de Europese regeringsleiders in Brussel. "Het is onacceptabel. Je blijft af van politici", aldus Rutte.

De premier heeft naar eigen zeggen Baudet een bericht gestuurd om hem "alle sterkte" te wensen en hem toegewenst dat het "fysieke leed" meevalt. De FVD-leider heeft daar nog niet op gereageerd.

Rutte vindt dat dit soort geweld "zeker ook in Nederland met de verkiezingen in aantocht" niet mag gebeuren. "Vier de democratie, vier het vrije woord, maar doe het met woorden", is zijn oproep. Hij zou het "echt doodzonde" vinden als de verkiezingscampagne "door dit soort elementen" wordt verpest.