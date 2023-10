VS voeren aanvallen uit op Iraanse doelen in Syrië

Het Amerikaanse leger heeft donderdag aanvallen uitgevoerd op twee faciliteiten in Oost-Syrië die volgens de VS worden gebruikt door de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde en groepen die Iran steunt. Dat meldt het Pentagon, dat over de aard van de aanvallen geen mededelingen deed.

De aanvallen zijn een reactie op "minstens zestien" recente aanvallen op Amerikaanse troepen in Irak en Syrië, aldus het Pentagon. "Deze precisie-zelfverdedigingsaanvallen zijn een reactie op een reeks aanhoudende en grotendeels mislukte aanvallen op Amerikaans personeel in Irak en Syrië die door Iran gesteunde milities vanaf 17 oktober hebben uitgevoerd", zei de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, in een verklaring.

De aanvallen waren bevolen door president Joe Biden, die woensdag op een persconferentie zei dat hij de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, gewaarschuwd had tegen aanvallen op Amerikaanse troepen. "Mijn waarschuwing aan de ayatollah was dat als zij zich tegen die troepen blijven keren, wij zullen reageren, en dat hij voorbereid moet zijn. Het heeft niets met Israël te maken."