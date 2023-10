Hamas: wapenstilstand nodig voor vrijlating gijzelaars

Voordat Hamas gijzelaars vrij kan laten, is een wapenstilstand nodig, zegt de militante Palestijnse beweging volgens de Russische krant Kommersant. Een delegatie van Hamas is in Moskou voor overleg met de Russische president Vladimir Poetin. Volgens Hamas hebben verschillende militante Palestijnse groepen mensen gegijzeld. "Het kost tijd om ze te vinden en vervolgens vrij te laten", aldus een woordvoerder. Om dat te doen is een rustige toestand in de Gazastrook nodig, stelt Hamas. Volgens Hamas zijn vijftig gijzelaars omgekomen door Israëlisch geweld. De Israëlische krijgsmacht zegt dat in de Gazastrook in ieder geval nog 224 gijzelaars gevangen worden gehouden. Dat zijn zowel Israëliërs als buitenlanders.