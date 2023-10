Man die Baudet klap gaf, is inwoner België van Oekraïense komaf

Een man geboren in 1990 van Oekraïense komaf is volgens de Gentse politie degene die Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet donderdag een klap gaf met een paraplu in Gent. De man heeft een vaste verblijfplaats in België. Er is een proces-verbaal opgesteld. Of de man wordt vervolgd, kon de politie nog niet zeggen. Baudet was in Gent om een lezing te geven bij de conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV. Vlak voor hij het universiteitsgebouw binnenliep, kreeg hij een klap op het hoofd met een paraplu. De aanvaller zou daarbij teksten gericht tegen de Russische president Vladimir Poetin hebben geroepen. Hij werd meteen opgepakt, maar is inmiddels weer vrijgelaten. Collega's van Baudet spraken hun afschuw uit over het voorval. Demissionair premier Mark Rutte noemde het "onacceptabel". "Je blijft van politici af." Ook Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp sprak haar afkeer uit: "Wat je ook denkt of vindt, je blijft met je handen af van al onze Kamerleden".