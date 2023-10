Gebeld door een onbekend nummer? Zo kom je erachter wie het is

Heb je een gemiste oproep van een onbekend nummer, dan wil je vast graag weten wie dit is. Een anoniem nummer is uiteraard niet te achterhalen, maar met het onbekende telefoonnummer in de hand, kom je met deze tips er waarschijnlijk wel achter wie er aan de andere kant van de lijn zit.

Let op de landcode van het telefoonnummer. Begint het nummer met +49 (Duitsland) of +44 (Engeland) dan heb je met een beller uit een buurland van doen. Eens in de zoveel tijd zul je misschien ook gebeld worden door een Afrikaans of Aziatisch nummer, bijvoorbeeld beginnend met +234 (Nigeria) of +60 (Maleisië). Dit is een hoogstwaarschijnlijk een poging om geld af te troggelen. Ze hopen dat je terugbelt, waarna je voor een peperduur tarief aan de lijn wordt gehouden. Google de landcode om het land van herkomst te achterhalen.

Zoek in Whatsapp of op Facebook

Ken je de Nederlandse afzender niet, dan kun je het telefoonnummer opslaan in je telefoon onder een willekeurige naam en daarna Whatsapp openen. Wanneer je het nieuwe contact opzoekt, staat er mogelijk een profielfoto bij. Is die er niet? Zoek dan op Facebook. Veel mensen hebben hun telefoonnummer gelinkt aan het grote socialmediaplatform.

Wieheeftgebeld.nl

Nog geen idee wie het is? Vul het nummer dan in op wieheeftgebeld.nl of in de Google-zoekbalk. Hier kun je extra informatie vinden over de beller, mocht je het niet vertrouwen. Wordt je steeds weer gebeld door een onbekend Nederlands 06-nummer, dan kun je altijd nog (anoniem) terugbellen. Ook kun je het nummer blokkeren op je telefoon, zodat je niet meer wordt lastiggevallen.