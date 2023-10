Belgische Kim (28), verdacht van smokkelen ‘waardevolle stenen’, mag eindelijk Turkije verlaten

De Antwerpse Kim mag na anderhalve maand gedwongen verblijf in Turkije – vanwege de vondst van 'waardevolle stenen' in haar koffer op het vliegveld van Antalya – eindelijk naar huis afreizen. “Zelfs mijn advocaten waren verrast door deze beslissing, ik weet met mijn emoties geen blijf. Ik ben zo ontzettend opgelucht, blij en gelukkig, niet te geloven.”

Ze is niet vrijgesproken, maar mag wel terug naar Antwerpen in afwachting van de tweede zitting op 14 november. De Turkse rechter zal zich dan, of mogelijk zelfs pas later, definitief uitspreken over de zaak. “Ik hou van dit land, ik ben hier al vijf keer op vakantie geweest. Het spijt me dat ik die stenen heb opgeraapt, ik had dat niet moeten doen, maar ik wist echt niet dat het om waardevolle artefacten ging. Ik wil graag zo snel mogelijk naar huis, naar mijn werk, naar mijn familie”, zegt Kim tegen HLN.

Ze weet al wat ze als eerste gaat doen als ze eindelijk weer thuis in Antwerpen aankomt. “De meeste Belgen zullen allicht uitkijken naar een frietje uit de frituur, maar ik smacht al een hele tijd naar een witte boterham met kip curry. Maar die kan nog wel even wachten, want eerst wil ik mijn katten, mijn vriend Warre, en mijn neefjes en nichtjes eens goed vastpakken.”