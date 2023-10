Donald Trumps dochter Ivanka moet verklaren in fraudezaak

Ivanka Trump moet van de rechter in New York een verklaring afleggen in de fraudezaak tegen haar vader Donald Trump. Ze moet informatie verstrekken over de transacties waar ze bij betrokken was, of waar ze meer vanaf weet. Aanvankelijk was Ivanka Trump zelf ook gedaagd in de civiele zaak, maar dat wist ze eerder dit jaar met succes te veranderen. Dat ze nu opnieuw gedagvaard werd, is door haar advocaat uitgelegd als een poging om dat besluit te omzeilen. Trumps zoons Donald junior en Eric zijn wel nog gedaagd, en moeten naar verwachting ook een verklaring afleggen. Oud-president Trump wordt in deze zaak beschuldigd van het overdrijven van zijn bezittingen. Hij zou in stukken voor banken en verzekeraars gezegd hebben dat zijn bezittingen miljarden dollars meer waard waren dan eigenlijk het geval was. Er lopen momenteel nog vijf andere rechtszaken tegen Trump.