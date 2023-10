Israël voert zware bombardementen uit op de Gazastrook

De Israëlische krijgsmacht voert zware bombardementen uit op de Gazastrook. Verder is de communicatie met delen van het gebied uitgevallen, meldt het Hamas-bestuur in Gaza. Het zouden volgens Hamas de zwaarste bombardementen zijn sinds het begin van de oorlog. Journalisten van het Franse persbureau AFP en van de nieuwszender Al Jazeera melden dat er vrijdagavond een groot aantal aanvallen wordt uitgevoerd. Die laatste zender zegt verder dat het vrijwel onmogelijk is om nog contact te krijgen met correspondenten in het gebied. De Israëlische krijgsmacht zegt bezig te zijn met "voortdurende aanvallen op de Gazastrook".