Verdachte schutter moordpartij Lewiston dood aangetroffen

De man die verdacht wordt van het doodschieten van achttien mensen in de Amerikaanse staat Maine eerder deze week, is dood aangetroffen. Ingewijden melden aan CNN dat hij gevonden is in een bosrijk gebied in de buurt van Lisbon, een plaatsje grenzend aan de stad Lewiston, waar het drama zich voltrok.

De 40-jarige Robert Card wordt ervan verdacht in een bowlingbaan en bar om zich heen te hebben geschoten. Daarbij raakten ook dertien mensen gewond. Een motief is nog niet bekend.

De moordpartij was de dodelijkste schietpartij in de Verenigde Staten sinds de schietpartij op een school in Uvalde, Texas, vorig jaar.