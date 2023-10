Zeer zware nachtelijke gevechten in Gaza, nog altijd geen communicatie

De zware Israëlische aanvallen die vrijdagavond begonnen in de Gazastrook, zijn ook in de nacht van vrijdag op zaterdag doorgegaan. Het Franse persbureau AFP meldt "dat er ook zaterdag gevechten aan de gang zijn", Al Jazeera spreekt van "nachtelijke intensieve bombardementen" en Reuters meldt dat Hamas de Israëlische aanvallen zaterdag "op volle kracht" tegemoet treedt.

Wat zich zaterdag precies in de Gazastrook afspeelt is lastig vast te stellen. Sinds vrijdagavond is er geen communicatie met het gebied mogelijk omdat de telefoon- en internetverbindingen niet meer werken. Onder meer Al Jazeera, dat meerdere verslaggevers in de enclave heeft, zegt nog altijd niet in staat te zijn contact te leggen met het gebied. De zender "werkt aan manieren om toch het laatste nieuws te brengen".

De zware bombardementen en "intensivering" van de aanval, ook door de Israëlische landmacht, zijn volgens het Israëlische leger nog niet het verwachte grootschalige grondoffensief. Een Israëlische verslaggever zei in de nacht van vrijdag op zaterdag wel tegen CNN dat "duizenden militairen" van het Israëlische leger de Gazastrook zijn binnengevallen, maar dit is niet bevestigd. Woordvoerders van het leger en de Israëlische regering wilden tegenover Amerikaanse media niets kwijt over "lopende operaties".