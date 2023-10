Israël: Hamas-leider gedood die luchtaanvallen 7 oktober plande

Het Israëlische leger meldt via X dat het de man heeft gedood die verantwoordelijk was voor de luchtoperaties van Hamas. Asem Abu Rakaba zou in die functie ook de luchtaanvallen op Israël op 7 oktober hebben gepland. "Hij leidde de terroristen die Israël infiltreerden met paragliders en was verantwoordelijk voor de droneaanvallen op posten van het leger", aldus de Israëlische krijgsmacht (IDF). Rakaba zou zijn gedood bij een aanval met straaljagers. Israël voerde in de nacht van vrijdag op zaterdag de aanvallen op Gaza op. Daarbij meldt het leger 150 "ondergrondse doelen" te hebben uitgeschakeld, waaronder "terreurtunnels, ondergrondse gevechtsruimtes en andere ondergrondse infrastructuur". Ook de grondoperaties werden uitgebreid. Doordat internet- en telefoonverbindingen in het gebied zo goed als zijn uitgeschakeld, is het moeilijk om vast te stellen wat de omvang is van het grondoffensief. Ook woensdag- en donderdagnacht trokken Israëlische troepen al in beperkte mate de grens met Gaza over.