Russische media: Hamas wil acht Russische gijzelaars vrijlaten

Rusland heeft Hamas een lijst met acht namen overhandigd van Russisch-Israëlische burgers die mogelijk gegijzeld zijn door de Palestijnse militante beweging. Volgens het Russische staatspersbureau Ria Novosti is Hamas bereid hen te laten gaan en worden ze nu gezocht voor de vrijlating.

Ria Novosti schrijft dat Hamas z'n best doet voor de Russen omdat de beweging Rusland als z'n "beste vriend" beschouwt. Toch zou het niet makkelijk zijn om die mensen te vinden "door de huidige situatie". Hamas houdt sinds 7 oktober meer dan tweehonderd mensen gegijzeld. Die worden vastgehouden op onbekende plekken in de Gazastrook.

Afgelopen donderdag was een delegatie van Hamas op bezoek in Moskou. Er werd toen weinig bekend gemaakt over wat er was besproken.